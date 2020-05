Free annonce couvrir près de 97% de la population en 4G, la consommation de data explose chez ses abonnés

L’opérateur continue d’améliorer sa couverture 4G et réduit un peu plus l’écart sur ses rivaux. Toujours plus de data consommée par ses abonnés au premier trimestre.

Le déploiement accéléré du réseau 4G de Free Mobile continue de porter ses fruits, sa stratégie de généralisation de la bande 700 MHz sur ses sites aussi. L’opérateur couvrait à fin mars 96,8% de la population en 4G, soit un gain de 1,1 point par rapport au trimestre précédent, a t-il annoncé ce matin lors de la publication de ses résultats commerciaux et financiers. Dans le même temps, la couverture 3G progresse légèrement à 97,9%.

Si Free Mobile continue également sa montée en gamme en améliorant progressivement son mix de clients avec 100 000 recrutements nets sur ses offres 4G au premier trimestre, la consommation en data sur ses forfaits poursuit également sa progression. Figurant déjà parmi les plus gourmands en Europe, les abonnés Free Mobile consomment désormais 14,7 Go de data en moyenne par mois, soit 1,4 Go de plus en trois mois, et environ 6 Go en l’espace de deux ans. L’opérateur informe en parallèle d’une augmentation de 20% de la data mobile sur ses réseaux pendant la crise, présageant d’une augmentation encore plus importante de la consommation de data chez ses abonnés au prochain trimestre.

