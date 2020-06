Bouygues Telecom lance l’eSIM sur smartphone à destination de ses abonnés et ce n’est pas donné

Après Orange et SFR, Bouygues Telecom lance comme prévu aujourd’hui l’eSIM sur smartphone. Les abonnés devront débourser 20€ pour l’activer.

Initialement prévu au printemps, le lancement de l’eSIM sur smartphone a dû être repoussé chez Bouygues Telecom, crise sanitaire oblige. Après avoir dévoilé ses tarifs le mois dernier, l’opérateur propose depuis aujourd’hui la carte SIM virtuelle à ses abonnés, rapporte iGen. Pour les détenteurs d’un forfait Sensation, il en coûtera 20€ contre 10€ chez Orange et SFR. L’activation de l’eSIM pour toute nouvelle souscription à l’un de ces forfaits avec engagement reviendra au même prix qu’une carte SIM classique, à savoir 10€ pour toute demande par téléphone, en boutiques ou sur internet. Pas d’activation en ligne, l’opérateur fait le choix d’envoyer un courrier contenant le code QR à flasher.

Les abonnés B&You peuvent également commander une carte SIM dématérialisée, d’après les constatations de nos confrères. Seul, hic, la mention de l’eSIM pour les forfaits low cost de l’opérateur en cas de nouvelle souscription, a disparu de la nouvelle brochure tarifaire. Dans la précédente, Bouygues Telecom indiquait une activation possible uniquement en boutiques, moyennant 29,99€ contre 5€ pour une carte SIM physique sur internet.

Parmi les mobiles compatibles, figurent les iPhone XS, Xs MAx et Xr (sous iOS 12.2 ou version ultérieure) mais aussi les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (sous iOS 13 ou version ultérieure) et le Samsung Galaxy Fold.

Premier opérateur à avoir lancé cette technologie sur smartphone, Orange propose l’eSIM depuis juin 2019 à ses clients et depuis février dernier à ses nouveaux abonnés dans quelques boutiques. SFR a emboîté le pas en début d’année à destination de ses abonnés souhaitant changer leur carte SIM. Enfin, Free est pour le moment réticent et ne compte pas franchir le pas.

Mais c’est quoi l’eSIM ?

La technologie eSIM désigne une carte SIM directement intégrée au smartphone, à la tablette tactile ou à la montre connectée. Fini la carte SIM à glisser dans un petit tiroir ou à insérer dans un slot après avoir ouvert l’appareil. Celle-ci devient alors « virtuelle », avec de l’électronique directement intégrée au chipset mobile. Au moment d’utiliser son smartphone, il ne reste qu’à aller dans les paramètres du système d’exploitation pour indiquer l’opérateur et la formule d’abonnement choisis, afin d’ouvrir une nouvelle ligne.