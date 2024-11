Canal+ annonce enfin l’arrivée de la 4K HDR pour myCanal sur iPhone et iPad

Il est désormais possible de regarder des contenus en 4K HDR sur l’application myCanal, qu’il soit en replay, en direct ou en VOD, au simple prix d’une activation.

Les amateurs de belles images peuvent se réjouir. Canal+ annonce en effet à nos confrères de Numerama avoir activé la 4K et le HDR sur myCanal pour les iPhone et les iPad. Une meilleure définition qui est accessible simplement en activant un paramètre dans les réglages de l’application.

Un changement en vérité apporté depuis septembre dernier pour le replay et la vidéo à la demande, mais que Canal n’avait pas encore révélé, malgré l’annonce de l’arrivée de ces définitions sur divers TV et players connectés. Si certaines chaînes restent en 4K SDR, comme Canal+ UHD, Canal+ Box Office UHD ou Événement 4K, d’autres chaînes bénéficient donc de la définition HDR sur les iPhone et iPad, même en direct. C’est notamment le cas pour les rencontres sportives, dont tous les matchs du TOP 14 diffusés le dimanche soir, tous les matches de Premier League diffusés en UHD, les marches de Champions League avec un club français jouant à domicile et les grands prix de Formule 1 à partir de la prochaine saison en mars 2025.

Pour profiter de la 4K HDR sur myCanal avec votre iPhone ou iPad, il vous suffit de vous rendre dans la section “En Plus”, située en bas à droite de l’écran puis de cliquer sur réglages. Allez dans “Réglages vidéo” et sélectionnez “HDR”, puis cochez “activé” ou “auto”. Pour information, si vous souhaitez profiter de la 4K lorsque vous n’êtes pas connecté en WiFi, il est nécessaire de régler manuellement la qualité vidéo en streaming en “Maximale”, ce qui consomme ainsi 1.1 Go par heure, attention au hors-forfait. Et en cas d’activation du mode énergie, iOS/iPadOS coupe automatiquement le HDR pour préserver votre batterie, mais le souci devrait être réglé prochainement affirme la filiale de Vivendi.

