Clin d’oeil : “Free : Le vrai hacker !” ou les innovations de Free en musique

Toutes l’histoire de Free et Xavier Niel en chanson

Retracer toute l’histoire de Free en et de son fondateur emblématique en une chanson de 3 minutes, c’est le défi que s’est lancé Riad de la chaîne MYZICIA. Le résultat est un son rap, intitulé “Free : Le vrai hacker !”, qui a été généré par l’IA mais dans lequel le créateur le reviens sur toutes les innovations et révolutions lancée Free et de Xavier Niel. “Ce titre retrace ses exploits, de la Freebox à Free Mobile, en passant par ses initiatives comme l’École 42 et Station F. Entre innovation, disruption et vision, cette chanson célèbre un véritable game changer.” explique-t-il pour décrire cette musique.



