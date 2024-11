Orange prépare de nombreuses innovations pour l’avenir et les présentera la semaine prochaine

Du 26 au 28 novembre, l’opérateur historique entend faire des démonstrations de diverses innovations technologiques, certaines touchant le grand public et d’autres concernant directement les réseaux ou le fonctionnement de l’opérateur.

Un opérateur se doit d’être innovant pour rester dans la course et Orange veut faire une démonstration de force durant le salon OpenTech 2024, qui se déroulera du 26 au 28 novembre. Pour cela, plus de 45 démonstrations et près de 25 conférences et table-rondes sont prévues.

L’opérateur entend ainsi démontrer le travail de près de 700 chercheurs, notamment autour de l’IA. 25 démonstrations seront liées à l’intelligence artificielle durant ces 3 jours, notamment autour de l’enrichissement du player TV des box de l’opérateur historique. Mais l’automatisation et prédictibilité des réseaux, personnalisation et inclusivité de l’expérience client ou bien encore amélioration de l’efficacité opérationnelle seront aussi au programme.

La cybersécurité ne sera pas en reste, ainsi que la connectivité puisque l’opérateur dévoilera également son nouvel OS pour les Livebox par exemple. Mais l’opérateur historique entend également démontrer son efficacité pour se protéger des menaces cyber, notamment avec ThreatNet, sa plateforme de cybersécurité interne, qui permet d’analyser de grands volumes de données. Elle permet par exemple une identification en temps réel et une qualification des cyberattaques sur les réseaux de l’entreprise. ThreatNet est ainsi capable de traiter “plusieurs millions d’événements chaque seconde“, mais permet aussi de mettre continuellement à jour les réseaux pour qu’ils soient protégés. A termes, la solution pourra “à l’avenir enrichir les solutions de cybersécurité d’Orange“.

Orange ouvre la programmabilité des réseaux aux entreprises et aux développeurs en offrant des leviers d’innovation à grande échelle grâce aux APIs réseau. Acteur majeur de la communauté open source CAMARA de la Linux Foundation, Orange est membre fondateur d’une joint-venture, en collaboration avec Ericsson et les plus grands noms du secteur des télécommunications, pour accélérer la disponibilité des APIs réseau auprès des communautés de développeurs du monde entier. Orange continue de structurer son approche des APIs réseau et présentera de nouveaux cas d’usage durant les OpenTech. Ouvrir ses fonctionnalités réseau à travers ses APIs permet à l’opérateur de “stimuler l’innovation, l’intéropérabilité et de créer de nouvelles sources de valeur”.

