Red by SFR s’aligne sur Free Mobile avec un forfait 350 Go au même prix

Comme un air de déjà vue chez Red by SFR.

En effet, on peut retrouver sur le site de Red by SFR un forfait qui ressemble quasiment trait pour trait à l’iconique forfait Free de Free Mobile.

Pour le prix de 19,99 euros par mois sans engagement, le forfait de Red by SFR propose 350 Go de data en 5G. Évidemment, les appels, SMS et MMS sont illimités sont inclus. Comme le met en avant Red by SFR avec la mention “Spécial Voyage” ce forfait permet de bénéficier de 35 Go d’enveloppe data depuis 124 destinations, dont 62 hors Europe et DOM, mais aussi des appels, SMS/MMS illimités depuis l’UE et DOM. Petit bémol concernant l’enveloppe internet de 350 Go, si vous souhaitez consommer plus, Red by SFR propose une unique recharge de 50 Go facturée 10 € puis la connexion internet se bloquera au-delà.

Pour rappel, le forfait Free 5G sans engagement propose 350 Go d’internet (débit réduit au-delà) avec Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. À l’étranger, il est possible de profiter de 35 Go d’internet dans plus de 110 destinations dont l’Europe, le Sénégal, la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, les Émirats arabe unis, la Suisse, l’Australie, les États-Unis, le Canada, la Thaïlande, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tunisie et plus encore.

De son côté, Bouygues Telecom tente de suivre la tendance, mais ne s’aligne pas sur Free Mobile. L’opérateur propose un forfait 300 Go en 5G à 17,99 € par mois sans engagement avec appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Cependant, il propose également 35 Go d’internet, mais seulement en Europe et DOM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox