Canal+ annonce avoir résolu “une anomalie” sur les Freebox et Livebox

Le service à la demande Canal+ a été impacté hier par un incident technique sur les boîtiers TV de Free et Orange.

Ce jeudi 21 novembre, les abonnés fixe de Free et Orange ont été privés dans la journée d’accès au service à la demande de Canal+. “Nous vous informons que vous pouvez rencontrer un message “une erreur est survenue veuillez réessayer ultérieurement”, a fait savoir la filiale de Vivendi sur son site d’assistance. Et d’ajouter alors : “Nos équipes travaillent à la résolution de cette anomalie. Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre patience”. Cet incident technique a finalement été résolu vers 16h hier. Canal+ invite les abonnés Freebox et orange impactés à redémarrer leur décodeur TV si l’anomalie persiste pour eux.

