Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : SFR vient tout changer, Free à la rescousse des abonnés, une innovation sur la Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

18 novembre 1987 : Création de SFR

Retour 37 ans en arrière, à la création d’un opérateur que l’on connait tous. C’est en effet le 18 novembre 1987 que la Compagnie Générale des Eaux a créé cette société française de radiotéléphonie, que nous connaissons depuis sous le nom de SFR. A l’époque, il ne proposait qu’un service de radio-télécommunications analogique en concurrence avec Radiocom 2000 de France Telecom. Son arrivée sur le marché du mobile ne se fera que 5 ans plus tard, puisque SFR lancera le deuxième réseau GSM français en 1992.

19 novembre 2009 : Free, premier opérateur proposant des jeux vidéo sur sa box

Alerte gaming ! Les abonnés Freebox ont pu, dès le 19 novembre 2009, installer de nombreux jeux sur leur box internet, et pas n’importe lesquels. Outre une sélection de jeux développés en interne (comme le démineur, le solitaire, ou Snakebox), la Freebox HD permettait également d’installer des jeux émulés. Il suffisait de récupérer les fichiers ROMS nécessaires (via des plateformes légales précisait à l’époque l’opérateur), puis de les copier sur le disque dur de votre Freebox ou sur un support de stockage externe.

Et ce n’était pas tout : la Freebox HD permettait même de jouer à des jeux 3D, notamment Duke Nukem 3D ou Doom. Un kit de développement était également mis à disposition pour ceux qui souhaitaient mettre à disposition leur jeux pour la communauté. Toutes ces possibilités n’ont engendré aucun surcoût pour l’abonné, comme souvent avec Free.



19 novembre 2013 : SFR lance une box avec Google Play

Un lancement très discret pour une box qui n’aura pas forcément marqué les esprits. Les abonnés SFR pouvaient en effet, dès le 19 novembre 2013, bénéficier d’un tout nouveau player intégrant Google Play, qui deviendra plus tard Android TV, une première en Europe.

Les clients pouvaient ainsi bénéficier, pour 3€/mois sans engagement, de l’accès à la TV en direct, à la demande, au club Vidéo SFR mais aussi aux différents services de Google comme la recherche vocale, YouTube et bien sûr les nombreuses applications disponibles sur le Play Store.

20 novembre 2020 : le premier lancement commercial de la 5G en France

C’est en effet SFR qui a été le premier à appuyer sur le bouton pour lancer la 5G mais… seulement dans une seule ville. En effet, le 20 novembre 2020, quelques semaines après les enchères, le premier réseau 5G était activé à Nice par l’opérateur au carré rouge. Mais c’était bel et bien le seul endroit où la nouvelle génération de téléphonie mobile était lancée commercialement en France, avant une activation plus étendue par Orange, Bouygues Telecom puis Free durant le mois de décembre. Pour l’anecdote, l’opérateur avait vu les choses en grand et avait même fait en sorte que BFM suive le lancement en 5G mais cette dernière à tout simplement planté en plein live. Cocasse !

Mdrrrr la 5G à Nice qui coupe en plein live BFM 🥴😂😂😂 pic.twitter.com/23y3VCl7zA — Max ✦ VOAO (@Odrilow) November 20, 2020

20 novembre 2020 : Iliad finalise son installation en Pologne

Alors que la 5G s’installait en France, Iliad défaisait officiellement ses valises en Pologne. Le même jour, la maison-mère de Free annonçait ainsi le succès de l’offre publique d’achat de Play, premier opérateur sur le mobile en Pologne. Cette acquisition avait en effet beaucoup d’importance puisque cela faisait d’Iliad le 6e groupe télécoms d’Europe.

22 novembre 2022 : Free Proxi vient à votre secours

Près de 16 ans après le lancement de Free Assistance, Free lance officiellement ce 22 novembre 2022 ce qu’il appelle “la révolution du service abonné”. L’objectif pour l’opérateur est d’être plus que jamais au plus près de ses abonnés pour intervenir le plus rapidement et efficacement possible. Pour cela, Free a commencé à déployer fin 2019 une constellation de mini hubs dans l’hexagone, soit de petites équipes locales composées de 8 à 10 conseillers Free à la disposition des clients de leur secteur pour répondre à toutes leurs demandes, que ce soit sur les offres Freebox ou Free Mobile. Un déploiement progressif avec une annonce officielle il y a deux ans.

24 novembre 2010 : Canal+ cesse d’émettre sur le réseau analogique

Un an avant les autres, la première chaîne privée payante de France arrête sa diffusion sur le réseau hertzien analogique. Une obligation de l’État en vue de la libération les fréquences pour la radio numérique. Dès le 24 novembre 2010, Canal+ est alors uniquement diffusée en numérique sur la TNT, via le satellite (CanalSat), sur le câble et la télévision IP (fibre optique ou xDSL).

24 novembre 2021 : Oqee devient plus accessible

Un nouveau pas dans la disponibilité d’Oqee pour tous les abonnés Freebox Pop. À partir du 24 novembre 2021, les abonnés Freebox Pop et Delta ne sont plus les seuls à pouvoir profiter d’Oqee sur les Smart TV Samsung. L’interface maison de Free donnant accès à 220 chaînes, aux replays et à l’enregistrement dans le cloud, devenait en effet disponible sans surcoût pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One et Crystal. Oqee s’est bien étendu depuis, sur d’autres supports et Free entend continuer son développement un maximum.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox