Clin d’oeil : les box internet obligatoires pour les abonnés des opérateurs, c’est fini… en Belgique

La Belgique fait un pas vers la liberté des clients d’opérateurs à choisir quel appareil utiliser pour bénéficier d’une connexion internet.

Si la plupart des foyers sont satisfaits d’avoir une box à la maison fournie par leur opérateur, certains aimeraient avoir le choix. A partir du 1er novembre, les opérateurs belges seront tenus de proposer une solution technique pour tous ceux qui voudront exploiter leur propre matériel. Les raisons qui peuvent pousser à vouloir opter pour une autre solution que la box tout-en-un peuvent être assez variées, mais les avantages sont avant tout techniques.

Choisir son propre appareil permet par exemple aux plus technophiles de modifier le serveur DNS de sa connexion, de mieux contrôler les paramètres les plus avancés de sa connexion (ouvertures de ports, redirections) ou même simplement de prendre un serveur qui serait plus performant ou avec un meilleur routeur WiFi. De plus, le changement d’opérateur ne serait plus un problème puisque l’abonné peut conserver les mêmes paramètres enregistrés. Sans compter parfois l’avantage financier, certains opérateurs faisant payer la location de leur serveur.

C’est une solution qui a déjà été permise dans d’autres pays européens, comme l’Italie ou l’Allemagne. Cependant, il s’agit avant tout d’une solution réservée à des personnes disposant de connaissances techniques assez poussées pour paramétrer sa box. Ainsi, une étude montrait que seuls 3.5% des clients de Vodafone en Allemagne avaient sauté le pas une fois que leur choix leur fut laissé. En France, il est bien plus difficile de se passer d’une box fournie par l’opérateur : Bouygues Telecom permet de débrancher sa Bbox au profit d’un modem alternatif, mais chez Orange et SFR, les choses sont plus ardues. Free, de son côté, recommande le laisser la Freebox connectée en mode bridge et d’y connecter votre propre routeur si vous le souhaitez.

Source : macgeneration

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox