Google Chrome : une nouvelle mise à jour booste les performances du navigateur

De nouveaux outils ont été introduits dans la dernière mise à jour de Chrome, avec pour objectif de mieux gérer les ressources de votre appareil.

Si vous aviez des problèmes de performances avec Google Chrome sur votre ordinateur, par exemple s’il était trop gourmand en ressources, vos soucis devraient être au moins partiellement réglés en mettant à jour votre navigateur. La firme de Mountain View annonce une nouvelle version de son navigateur avec plusieurs outils.

Grâce à l’outil de détection des performances, Chrome identifie de manière proactive les problèmes de performances potentiels et propose des solutions. Par exemple, pour accélérer l’onglet que vous utilisez actuellement, Chrome peut suggérer de désactiver les onglets en utilisant des ressources supplémentaires. Une notification « Alerte de problème de performances » apparaîtra et tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « Réparer maintenant » pour améliorer votre expérience de navigation. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité de détection des performances dans Paramètres si vous préférez gérer les performances manuellement.

Memory Saver , qui accélère votre navigateur en libérant de la mémoire des onglets inactifs, propose désormais les modes Modéré, Équilibré et Maximum. Le mode modéré désactive les onglets en fonction des besoins de votre système. Le mode équilibré prend en compte à la fois vos habitudes de navigation et les besoins du système. Et le mode Maximum désactive les onglets une fois que vous arrêtez de les utiliser plus rapidement que les deux autres modes. Pour choisir celui qui vous convient, accédez au menu Paramètres de Chrome et sélectionnez « Performances ».

En plus de la détection des performances et des nouveaux modes d’économie de mémoire, dans vos paramètres Chrome, vous pouvez personnaliser encore plus les contrôles de performances de Chrome . Par exemple, vous pouvez spécifier des sites Web qui doivent toujours rester actifs, comme ceux qui effectuent un travail important en arrière-plan. Vous pouvez également désormais activer et désactiver les indicateurs visuels pour les onglets inactifs et l’utilisation de la mémoire dans les hovercards d’onglets. Dans l’ensemble, les nouvelles options de performances améliorées de Chrome peuvent vous aider à ajuster vos commandes pour qu’elles correspondent uniquement à ce dont vous avez besoin.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox