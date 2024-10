Free et Automoto lancent un nouveau jeu concours

Avis aux amateurs de motos et de cascades spectaculaires, Free met en jeu 2 places pour le Supercross de Paris.

Dans un peu plus de deux semaines, le Supercross de Paris, rendez-vous incontournable pour les amateurs de sports extrêmes se déroulera à nouveau à Bercy. Pour ses abonnés, Free fait équipe avec Eurosport et fait gagner 2 places pour le show qui se déroulera le 16 et 17 novembre prochain sur X.

La participation est assez simple, il vous faut disposer d’un compte X et suivre Oqee et la chaîne Automoto, puis de republier le post se trouvant ci-dessous. Vous avez jusqu’au 13 novembre pour y participer.

#JeuConcours 🎁 À l’occasion du Supercross de Paris, le 16&17 novembre On vous fait gagner 2 places pour le show Pour participer :

👉Follow @OQEEbyFree

👉Follow @chaine_automoto

👉 RT ce post Tirage au sort le 13 novembre 🍀 pic.twitter.com/l6srvVpNZM — OQEE by Free (@OQEEbyFree) October 30, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox