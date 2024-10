“Clap de fin pour la chaîne du Père Noël”, Orange annonce l’arrêt de sa diffusion sur la TV de ses abonnés

Diffuseur exclusif de la chaîne temporaire du Père Noël, Orange annonce ne pas poursuivre l’aventure cette année. Ce flux d’M6 se retrouve ainsi sans diffuseur.

Après 14 ans de diffusion, la chaîne du Noël éditée par M6 ne devrait pas être accessible cette année, une première qui marque la fin d’une tradition bien ancrée depuis 14 saisons. Cette information a été confirmée par un webconseiller d’Orange, diffuseur exclusif de la chaîne, dans un message posté sur le forum de l’opérateur : « Clap de fin pour la chaîne du Père Noël : elle ne sera pas diffusée sur vos écrans TV cette année. On est tristes, tout comme vous. ».

Selon Planète CSAT, le contrat entre le groupe M6 et Orange, est arrivé à son terme sans être renouvelé, ce qui explique cet arrêt. Reste à savoir si le groupe M6 va définitivement enterrer sa chaîne ou trouver un nouveau diffuseur à l’avenir, voire l’intégrer pourquoi pas dans sa plateforme M6+.

Lancée en 2011 par le Pôle TV Lagardère Active, la Chaîne du Père Noël a été d’abord diffusée en partenariat avec Canal+ en proposant un large choix de programmes issus notamment des chaînes TiJi et Canal J. Seulement, le 1er février 2019, M6 s’est emparé de ces dernières. La chaîne du Père Noël est alors entrée automatiquement dans le giron du groupe lequel a décidé de retirer la chaîne des offres Canal+ au profit d’un nouveau partenariat avec Orange. Depuis 4 saisons, un grand nombre de foyers ne pouvaient donc plus accéder à la chaîne, comme par exemple les abonnés Freebox avec TV by Canal qui avaient pris l’habitude chaque année de profiter de ce flux apprécié des petits et grands, alors diffusée chaque année de novembre à janvier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox