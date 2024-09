Un éleveur accuse une antenne-relais d’avoir causé la mort de 200 000 lapins et la fin de son exploitation

Après avoir perdu son exploitation et 200 000 lapins, un ancien éleveur de lapins dans la Sarthe se bat pour mettre en cause l’antenne-relais installée à 300 mètres de l’élevage.

Une drame pour Patrick Pilon, anciennement à la tête d’une des plus grandes exploitations agricoles élevant des lapins en France. Cette dernière a tout simplement disparu et , pour lui, la responsable est une antenne-relais installée à 300 mètres de son élevage et les ondes qu’elle émettait. Depuis, il cherche à faire reconnaître le problème et obtenir des indemnisations.

En 2014, alors que la 4G arrivait près de chez lui, il a observé impuissant la mort de plus de 200 000 lapins de façon inexplicable. Du moins aux yeux des autorités, puisque selon le cuniculteur, les ondes électromagnétiques de l’antenne tout proche aurait contaminé les cours d’eau souterrains. Suite à ces pertes, l’exploitation fut placée en liquidation judiciaire mais Patrick Pilon a multiplié les dossiers et alertes auprès des autorités ou des élus.

Selon lui, la Chambre d’agriculture, qui a à son tour sollicité toutes les chambres régionales, aurait recensé plus de 2 000 cas similaires. Il s’est même entretenu avec le président Emmanuel macron en 2023 à ce sujet. Si des géobiologues ont été dépêchés sur de nombreux cas, leurs rapports sont écartés car le métier n’est pas reconnu officiellement. Suite à un drame similaire touchant des éleveurs bovins, le gouvernement avait commandé une enquête sur l’impact des ondes sur l’élevage en 2023. Patrick Pilon pour sa part, espère obtenir des indemnisations non seulement pour lui, mais pour tous les agriculteurs qui auraient été touchés.

Source : actu.fr

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox