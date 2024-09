Amazon annonce le retour des Prime Big Deal Days en octobre

Amazon lancera dès le 8 octobre une nouvelle période proposant de nombreux bons plans à ses abonnés Prime.

Si vous avez un abonnement Amazon Prime inclus dans votre offre Freebox ou en option, marquez les 8 et 9 octobre dans votre agenda pour faire de bonnes affaires. Amazon annonce en effet aujourd’hui que les Prime Big Deal Days reviennent et proposent ainsi aux membres Prime de profiter d’économies sur de grandes marques allant des produits saisonniers aux articles essentiels, en passant par les jouets populaires et bien plus encore.

Tout au long de l’événement de 48 heures, les membres Prime découvriront une large sélection d’offres intéressantes, notamment des costumes d’Halloween pour la famille à partir de 5 $ ; des offres sur des marques de beauté et de mode comme Clinique, Too Faced, Florence by Mills, Cider et Aéropostale ; et des économies intéressantes sur les appareils électroniques de grandes marques comme Beats, Samsung et Fujifilm.

Ils bénéficieront également d’économies sur les jouets de favoris comme LEGO, Squishmallows et Disney ; jusqu’à 40 % de réduction sur les incontournables de la mode hivernale comme les pulls et les doudounes d’Amazon Essentials.

Si vous n’avez pas encore d’abonnement Prime, ce dernier est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant 6 mois aux abonnés Pop et disponible en option à 5.99€/mois, sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox