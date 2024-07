Découvrez le smartphone Samsung exclusif (et le forfait Orange) que viennent de recevoir tous les athlètes des JO de Paris

Une récompense avant l’effort.

Si tous les athlètes des JO ne remporteront pas une médaille, ils viennent déjà tous de recevoir un très joli cadeau de la part de Samsung à savoir le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique. Ce dernier se distingue par son design unique, arborant les emblèmes olympiques et des accents dorés rappelant les médailles tant convoitées. Le smartphone est disponible dans une palette de couleurs spéciales inspirées des drapeaux nationaux des pays participants, offrant aux athlètes une touche de fierté nationale. Le logo des Jeux Olympiques est gravé subtilement à l’arrière du téléphone, ajoutant une touche de prestige et de distinction.

En plus des caractéristiques techniques habituelle le Galaxy Z Flip6 Édition Olympique inclut des fonctionnalités spécialement conçues pour les athlètes :

Applications de suivi de performance : Des applications préinstallées permettent aux athlètes de suivre leurs performances, de surveiller leur santé et de planifier leurs entraînements.

: Des applications préinstallées permettent aux athlètes de suivre leurs performances, de surveiller leur santé et de planifier leurs entraînements. Mode Flex : Grâce à la technologie de charnière innovante, les athlètes peuvent utiliser le téléphone en mode Flex pour prendre des photos et des vidéos sans trépied, parfait pour les selfies et les vidéos d’entraînement.

: Grâce à la technologie de charnière innovante, les athlètes peuvent utiliser le téléphone en mode Flex pour prendre des photos et des vidéos sans trépied, parfait pour les selfies et les vidéos d’entraînement. Résistance et durabilité : Construit pour résister aux conditions extrêmes, le Galaxy Z Flip6 est doté de la certification IPX8 pour la résistance à l’eau et d’un verre Gorilla Glass Victus+ pour une protection accrue contre les chocs.

Découvrez l’unboxing du Galaxy Z Flip6 Édition Olympique par le cycliste francais Florian Grengbo:

Un forfait Orange intégré

Ce smartphone intègre en plus une eSIM directement intégrée avec une forfait Orange incluant : 100 Go de données, appels et SMS illimités en Europe et 1 000 SMS vers tous les pays).

Une carte SIM physique (avec 100 Go de données, appels et SMS locaux illimités, 8 heures d’appel vers la France, les États-Unis/Hawaï, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande) sera remise aux athlètes participant à la compétition de surf à Tahiti.

