Iliad inaugure une communauté dédiée à la cybersécurité au sein du groupe

L’opérateur a inauguré la Tribu du Cyber au sein de sa filiale dédiée à la cybersécurité ITrust.

ITrust, filiale B2B d’Iliad spécialiste de la cybersécurité, a inauguré une nouvelle initiative nommée la Tribu du Cyber en juin dernier. Cette communauté entend fédérer toutes les entités du groupe autour des risques de cybersécurité. Dans cette “tribu”, les experts cyber du groupe se réunissent régulièrement afin d’analyser les retours d’expérience, de les échanger ainsi que partager diverses solutions.

ITrust, qui a intégré la maison-mère de Free récemment, permet justement d’apporter un niveau d’expertise supplémentaire puisque l’entreprise est spécialisée dans ce domaine. Ainsi, les experts de l’entreprise pourront donner leurs astuces et méthodes au sein de la Tribu du Cyber, dans le but de sensibiliser mais aussi d’identifier rapidement certaines vulnérabilités et ainsi améliorer la défense du groupe contre les attaques cyber. Une initiative importante pour Iliad qui observe une croissance des alertes de cybersécurité et qui vise ainsi à faire en sorte que toutes les métriques de sécurité des différents systèmes d’informations soient regroupées. Autre ambition pour la Tribu du Cyber : utiliser les produits iKare pour détecter les failles de sécurité.

Le Groupe iliad a inauguré la Tribu du Cyber en juin chez ITrust ! Ouverte à tous les passionnés de cybersécurité du Groupe, cette communauté vise à partager des bonnes pratiques et renforcer la sécurité. pic.twitter.com/dwEIk8UITX — Tiino-X83 (@TiinoX83) July 20, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox