Iliad lance une OPA sur Milicom à 4 milliards de dollars

Après être progressivement monté au capital de l’opérateur, Iliad vient de lancer une offre pour racheter Milicom.

Depuis plus d’un an et demi, Xavier Niel place ses pions chez Milicom, opérateur qui regroupe près de 50 millions de clients, fixes et mobiles, dans neuf pays d’Amérique latine avec sa marque Tigo. Sa Holding Atlas investment vient officiellement de confirmer le lancement d’une OPA pour racheter toutes les parts du groupe telecom pour près de 4 milliards de dollars.

Le prix de l’action pour ce rachat est fixé à 24$ et Atlas investment, qui possède déjà 29% du groupe, affirme sa volonté de “continuer à étendre la portée et la capacité des réseaux et des capacités de distribution de Millicom pour accroître sa clientèle et mieux tirer parti de son expertise complète en télécommunications“. Ainsi, Iliad qui est déjà le 6ème groupe telecom européen, pourrait s’étendre au delà du Vieux Continent si l’opération est un succès.

Une annonce forte, mais qui n’est pas vraiment une surprise puisqu’en mai dernier, Atlas Investment annonçait étudier une offre de rachat publique du groupe de télécoms latino-américain. Depuis le début de l’investissement de Xavier Niel en novembre 2022, la situation du groupe s’est largement améliorée au point de doubler sa valeur de capitalisation boursière pour atteindre 3.5 milliards de dollars.

Source : Telecompaper

