Abonnés Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues, l’Arcep lance plusieurs mises à jour et fait le point sur le réseau de votre opérateur

Le régulateur actualise son site “Mon réseau mobile” pour tout savoir sur la couverture et qualité de service des réseaux. L’occasion de faire le point sur l’état d’avancement du New Deal et le déploiement de la 5G au premier trimestre.

Le déploiement des réseaux mobiles se poursuit en France, l’Arcep dénombre près de 52 000 sites équipés en 5G en France métropolitaine dont 29 900 sites en bande 3,5 GHz au 31 mars 2024. Cette semaine, le régulateur a dévoilé les données trimestrielles de couverture mobile 4G et 5G en métropole et en outre-mer au 1er trimestre.

En tête du classement toutes fréquences confondues, Free compte désormais 19 093 sites ouverts commercialement contre 12 089 pour Bouygues Telecom, 11 495 pour SFR et 9 517 pour Orange. L’opérateur historique se démarque quant à lui sur la bande 3,5 GHz avec 9767 sites actifs, et devance SFR (7 955), Bouygues Telecom (6704) et Free Mobile (5771).

Du côté de la généralisation de la 4G, l’Arcep a mis à jour sa page de suivi du New Deal mobile qui présente les informations relatives à la bascule des sites mobiles en 4G, à la couverture des axes de transport et à l’avancée du dispositif de « couverture ciblée », avec au 31 mars 2024, 2 956 sites en service.

L’Autorité a également enrichi ce trimestre le suivi des déploiements au titre du dispositif « d’extension de la 4G fixe ». Au 31 mars 2024, Orange et SFR ont mis en service 673 sites 4G fixe.

C’est aussi l’occasion de profiter d’une nouvelle version de la carte officielle Mon réseau mobile avec une mise à jour des cartes et des taux de couverture 4G en métropole et en outre-mer.

La localisation des sites 5G ouverts commercialement selon les fréquences déployées en métropole et en outre-mer (à La Réunion, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin), a également été actualisée. Les données de crowdsourcing des acteurs tiers, en particulier celles réalisées par la collectivité territoriale de Corse via son application Mi Senti sont désormais visualisables.

Il est également intéressant de se pencher sur la nouvelle cartographie des sites 240 Mb/s par opérateur. “Il s’agit d’un débit maximum théorique, lié à la capacité installée sur chaque site. L’information est fournie par les opérateurs, ou réduite lorsqu’elle est manquante ou incomplète : un site est inclus dans la catégorie « 240 Mbit/s » dès lors que l’opérateur a activé au moins deux bandes de fréquences en 4G sur un site donné (« 4G+ »). Le débit réel peut dépendre de nombreux paramètres, comme la distance à l’antenne ou le nombre simultané d’utilisateurs”, précise l’Arcep.

