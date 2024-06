Free envoie un SMS à ses abonnés pour leur faire part de la meilleure nouvelle du mois

Après avoir prévenu par mail ses abonnés Freebox, Free leur envoie un SMS pour les informer de la gratuité du nouveau service Max pendant 1 à 3 mois dans leur abonnement, une offre à activer depuis l’espace abonné.

Le message est passé, et Free ne peut pas faire mieux. Seulement 10 jours après le lancement très attendu de Max France, le nouveau service de streaming ambitieux intégrant notamment les contenus de Warner, HBO et Discovery profite d’un effet de curiosité. Disponible sur les box d’Orange, SFR et Free ou encore sur Prime Video et Canal+ (inclus dans certaines offres), la plateforme est offerte dans sa formule avec publicité pendant un à trois mois pour les abonnés Freebox selon leur abonnement.

Après avoir lancé une campagne d’information la semaine dernière par mail à destination de ses abonnés Freebox pour s’assurer qu’ils ne manquent pas l’occasion d’en profiter, l’opérateur récidive cette fois par SMS. Comme le rapporte Busyspider, des abonnés Freebox Pop ou Ultra et Ultra Essentiel ont par exemple reçu un SMS comportant un lien personnalisé renvoyant vers l’espace abonné Freebox pour activer l’offre. “Profitez de 3 mois inclus sur MAX grâce à votre offre Freebox puis 5,99€ par mois sans engagement”, peut-on lire dans ce SMS. Les abonnés Freebox Révolution et mini 4K se voient quant à eux offrir un mois d’abonnement à la plateforme.

Pour ceux qui ne souhaiteront pas continuer l’aventure, il sera nécessaire de résilier l’abonnement avant la fin de la période d’essai pour ne pas se voir facturer le prix de 5.99€/mois. Max Basic avec pub, offert 1 à 3 mois, est proposée sous réserve de souscription dans un délai de 2 mois à compter de l’activation de la ligne Freebox ou avant le 11/08/2024 pour les abonnés ayant souscrit aux services Freebox avant le 11/06/2024, indique par ailleurs Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox