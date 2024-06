Le saviez-vous : les forfaits Free Mobile intègrent un service gratuit et intelligent pour assurer la protection des abonnés face aux arnaques

Free Mobile propose un service Antispam voix qui permet le blocage intelligent d’appels entrants à caractères douteux comme des arnaques et hameçonnages.

“Les appels qui font sonner une seule fois votre téléphone pour vous inciter à rappeler un numéro surtaxé”, “les faux messages du livreur qui chercherait soi-disant à vous remettre un colis” ou “la super loterie gagnante dont vous n’avez jamais entendu parler”, voici quelques exemples d’arnaques téléphoniques contre lesquelles Free Mobile propose une protection gratuite à ses abonnés.

Ce service Antispam voix permet le blocage intelligent d’appels entrants à caractères douteux (arnaques, hameçonnages, etc.). Activé par défaut, il filtre les appels entrants en se basant sur une liste établie par Free et bloque autant que possible les nuisances liées à ce type d’appels non sollicités.

Vous pouvez si vous le souhaitez désactiver ou paramétrer ce service depuis votre Espace Abonné Mobile. En cliquant sur l’icône d’informations, celle avec le point d’exclamation à l’intérieur, il sera possible de préciser l’action mise en place face aux appels interceptés, à savoir un refus pur et simple de l’appel ou un renvoi vers la messagerie vocale. La seconde option laisse la possibilité à un appelant légitime de vous contacter malgré tout. Vous pourrez par ailleurs consulter l’historique des appels bloqués au cours des 30 derniers jours. Là aussi, cela permettra de repérer un appel qui n’aurait pas dû être bloqué. Reste que des appels frauduleux peuvent encore passer à travers les mails du filet.

