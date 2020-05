4G : Free Mobile face à une situation ubuesque

Démantèlement, refus de la mairie et mobilisation sans faille de riverains, Free Mobile éprouve de grandes difficultés à implanter une antennes-relais 4G et 5G ready dans la ville de Quimper dans le Finistère.

Une histoire sans fin voire kafkaïenne. Free Mobile tourne en rond actuellement à Quimper malgré l’afflux de pylônes dans la ville. Face à une mobilisation citoyenne récalcitrante, l’opérateur a d’abord dû abandonner en début d’année son antenne-relais située sur la colline emblématique de la ville. En remplacement, Free a rapidement réagi en prévoyant d’implanter un nouveau pylône d’une vingtaine de mètres supportant 6 antennes et prêt à accueillir la 5G, non loin du vélodrome, à la place d’un poteau d’éclairage à proximité d’une installation d’Orange. Seulement, la mairie a refusé de lui accorder un permis de construire à la suite d’une nouvelle mobilisation de riverains craignant la 5G et un impact des ondes sur la santé.