Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés Freebox seront intéressés par ces évolutions, mises à jour etc

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Abonnés Freebox Pop (version WiFi 5, 6 ou 7), mais aussi Freebox Delta et Ultra, il est l’heure pour vous de redémarrer votre serveur électriquement, ou plus simplement via l’application Freebox Connect voire le bouton marche/arrêt (Ultra et Pop WiFi 7). Free a déployé ce 18 avril une nouvelle mise à jour 4.8.9 de ses routeurs. Plus d’infos…

Free permet désormais à ses abonnés Freebox Révolution et mini 4K de passer à la Freebox Pop avec WiFi 7. Plus d’infos…

Free propose désormais son répéteur WiFi 7 à ses abonnés Freebox Révolution et mini 4K en migration vers la nouvelle offre Pop. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox Ultra disposant d’un ou plusieurs répéteurs WiFi 5 de Free peuvent à présent effectuer un échange sur leur espace abonné afin de profiter de la nouvelle version WiFi 7. Le premier répéteur échangé ne sera pas facturé. Plus d’infos…

Idéal pour les habitats de plus de 80 m2, le répéteur WiFi de Free passe en version 2.3.11. Plus d’infos…

Freebox Files : la gestion des téléchargements s’améliore en version bêta sur iOS pour l’application de stockage et de partage de fichiers de Free. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Free Mobile 5G : Free enrichit une fois de plus son catalogue de films et séries gratuits. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Les abonnés Freebox Pop se ruent sur le nouveau serveur WiFi 7, Free allonge fortement le délai de livraison. Plus d’infos…

UFC-Que Choisir apporte sa pierre au débat sur le meilleur opérateur français et a dressé un classement des fournisseurs d’accès à internet nationaux. Free s’en sort très bien, devancé uniquement par Sosh. Plus d’infos…

La Freebox Ultra entièrement désossée, une très bonne fabrication mais “on est très loin de l’extravagance de la Delta”. Plus d’infos…

Un composant mystère détecté dans le hardware de la Freebox Ultra. Plus d’infos…

