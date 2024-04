Free annonce une nouvelle mise à jour pour les serveurs Freebox Pop, Delta et Ultra

Free continue de corriger les bugs.

Abonnés Freebox Pop (version WiFi 5, 6 ou 7), mais aussi Freebox Delta et Ultra, il est l’heure pour vous de redémarrer votre serveur électriquement, ou plus simplement via l’application Freebox Connect voire le bouton marche/arrêt (Ultra et Pop WiFi 7). Free déploie ce 18 avril progressivement une nouvelle mise à jour 4.8.9 de ses routeurs. Les développeurs annoncent avoir corrigé des bugs comme l’absence de connectivité IPv6 en mode bridge sur Freebox Delta (tâche #39324 sur le bugtracker de Free). Par ailleurs, l’affichage des statistiques du port SFP LAN a également été corrigé (#39138).

Le firmware des Freebox Révolution et mini 4K reste quant à lui inchangé, la version actuelle est numérotée 4.7.9.

