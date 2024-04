Le saviez-vous : les abonnés Freebox Ultra et Delta flemmards et affamés peuvent profiter gratuitement d’un service connu pendant 1 an

Inclus dans l’offre Freebox Delta et Ultra, Amazon Prime donne accès à un an de livraison gratuite avec Deliveroo.

Se faire livrer chez soi le soir quand on n’a pas envie de cuisiner , où le week-end quand le réfrigérateur est vide et que la pluie vous empêche de mettre le nez dehors ? De nombreux Français ont aujourd’hui recours sans bouger de leur canapé à des sociétés de livraisons de repas et d’alimentation comme Uber Eats et Deliveroo.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais en plus de Prime Vidéo, des colis livrés plus rapidement, le fait de disposer d’un abonnement Amazon Prime permet de bénéficier gratuitement de la livraison de repas chez Deliveroo.

Baptisé “Deliveroo Plus”, ce service est habituellement facturé à 2.99€/mois, il permet de bénéficier de la livraison gratuite de vos plats commandés sur la plateforme, à partir d’une commande de 25€ minimum. Des promotions et réductions spéciales sont aussi de la partie pour les abonnés. Tout cela est donc inclus dans n’importe quel abonnement Prime que vous soyez un abonné Freebox ou non. Les abonnés Freebox Delta et Ultra n’ont quant à eux rien à débourser puisque que Prime est inclus dans leur offre.

Pour accéder à cette offre, il suffit de créer un compte gratuit sur l’application ou la plateforme Deliveroo, puis de se rendre dans les paramètres pour lier votre profil à votre compte Amazon Prime. Il suffit ensuite de saisir vos identifiants Amazon pour finalement activer ce nouveau service. A noter, pour ceux s’étant déjà abonnés à Deliveroo Plus, il est possible d’effectuer une migration en suivant cette même procédure mais en confirmant que vous voulez changer d’abonnement. Une fois la période de gratuité terminée, l’offre prendra fin automatiquement, sauf si vous étiez déjà abonné payant avant de l’activer.

