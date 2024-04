Free rend disponible une nouvelle mise à jour de son répéteur WiFi

Idéal pour les habitats de plus de 80 m2, le répéteur WiFi de Free passe en version 2.3.11.

Assez rare pour le noter, le répéteur WiFi de Free vient de recevoir une nouvelle mise à jour 2.3.11 selon des retours d’abonnés. Cette nouvelle version a été déployée en même temps que le nouveau firmware 4.8.9 des serveurs Freebox Pop, Ultra et Delta déployé ce 18 avril. Pour l’heure, les éventuelles améliorations n’ont pas été dévoilées.

Un répéteur WiFi est inclus à la demande pour les abonnés Freebox Pop, Delta et Ultra et proposé en option pour 20€ aux abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Il est également possible de commander plusieurs appareils supplémentaires si la surface de votre logement le nécessite.

L’opérateur met ainsi à disposition un simulateur pour connaître votre besoin précis, en fonction de la taille de votre appartement ou maison. FIn janvier, Free a lancé un nouveau répéteur WiFi 7 bi-band pour sa Freebox Ultra, lequel est désormais proposé aux nouveaux Freebox Pop disposant du nouveau serveur Pop WiFi 7 lancé fin mars. Les abonnés Freebox ayant migré vers la Freebox Ultra peuvent également échanger leur répéteur WiFi 5 contre le nouveau depuis leur espace abonné.

Comment savoir si mon répéteur WiFi a été mis à jour ?

Les mises à jour sont normalement automatiques au redémarrage du Freebox Server, sinon il suffit de redémarrer vos répéteurs. Pour vérifier la version du logiciel, rendez-vous tout d’abord dans l’application Freebox Connect. Sur la page d’accueil, vous devriez voir apparaître votre répéteur en tant qu’équipement de votre Freebox. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans la liste des équipements et cliquez sur votre répéteur. Vous entrez alors dans une page dédiée aux informations relatives à votre appareil. Allez dans “Autres informations” directement et vous verrez s’afficher la version logicielle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox