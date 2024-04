Les internautes se lâchent sur les réseaux : une collaboration inédite entre des chips et Free, la fibre et l’insécurité, cela fait des étincelles…

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

La société Brets est spécialisée dans les chips au goût pour le moins incongru, quoi de mieux que la plus délicieuse des télécommandes pour faire une collaboration ?

L’accès à la fibre est important pour tout le monde, mais les interventions peuvent donner des idées aux vandales…

Les opérateurs : dites l'@ARCEP, c'est vraiment pas l'idée du siècle que d'imposer des points d'intervention réseau #FTTH en des lieux structurellement exposés au vandalisme.@ARCEP : c'est que vous ne savez pas y faire, l'intendance suivra, voilà tout ⬇️https://t.co/G2MwJQaCxc — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) April 10, 2024

Xavier Niel est très actif sur X, mais certains sont assez dubitatifs concernant l’auteur des tweets. Il l’affirme cependant : c’est bien lui derrière le compte et a un argument imparable ! Mais les internautes attendent toujours une preuve !



Vu le niveau heureusement que je paye personne pour les faire — Xavier Niel (@Xavier75) April 16, 2024

Les téléphones portables du début des années 2000 ne manquaient pas d’imagination, voici le Samsung P300 !

Avis aux parents : si votre enfant n’a pas sa petite fiche argumentée pour obtenir son premier smartphone, ce n’est même pas la peine d’essayer !

On envisage d'offrir un téléphone portable à Mini-Banana.

On lui a demandé quelles pourraient être les règles mises en place selon elle. Voici sa proposition. Évidemment, on va modifier des choses avec Sat' mais vous en pensez quoi ? pic.twitter.com/6tG2pGwa1p — Blondi𝕏 Minie Banana Girl 🍌 (@blondie_banana) April 17, 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox