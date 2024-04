Insolite : l’un des leaders mondiaux de la bière lance son premier téléphone

Vous n’halucinez pas, Heineken lance réellement son premier téléphone. Cependant, le strict minimum sera proposé sur l’appareil.

A des années lumières de ce que proposent nos smartphones actuels, Heineken lance un téléphone “ennuyeux” le “Boring Phone”. Le but est de sortir les gens de l’univers du numérique. En effet, selon une étude menée par Heineken, 90 % des Zillennials au Royaume-Uni et aux États-Unis avouent consulter leur téléphone alors qu’ils sont avec en famille ou avec des amis. Et 32 % des sondés aimeraient se défaire de cette addiction lorsqu’ils sont en soirée.

Dans ce sens, Heineken propose un téléphone à clapet utilisant ni Android, ni iOS mais son propre OS qui fait faire un retour en arrière de plusieurs décennies. Développé par HMD Global et Bodega, le téléphone n’embarque ni GPS ni applications mobiles. L’écran n’est pas tactile, mais on trouve tout de même deux écrans monochromes avec une résolution de 320×240 pixels. Un appareil photo de 0,3 Mpx et une compatibilité avec le réseau 4G tout de même. Côté autonomie, il offrira 20h en conversation et jusqu’à une semaine en veille.

Produit à 5 000 exemplaires, il semblerait que le téléphone ne soit pas proposé à la vente mais en lot lors de concours sur les réseaux sociaux du deuxième plus gros brasseur au monde.



