WhatsApp va permettre de s’y retrouver plus facilement dans vos conversations grâce aux filtres

WhatsApp va ajouter des filtres pour vous aider à vous y retrouver parmis vos discussions.

Cette fonctionnalité va ravir les plus grand utilisateurs de WhatsApp. Grâce aux filtres de discussions, il sera bientôt possible de trouver plus facilement vos discussions. Trois filtres seront proposés, toutes (pour toutes les conversations), non lues (pour les conversations non ouvertes ou marquées comme non lues) et groupes (pour les discussions de groupes et communautés). Ces filtres seront situés en haut des discussions.

En test chez les utilisateurs de la beta depuis plusieurs mois, WhatsApp a commencé le deploiement pour les utilisateurs Android et iOS. Le déploiement est progressif, cependant veillez a vérifier que votre application est à jour pour bénéficier de cette nouveauté.

Source : Meta

