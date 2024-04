Free 2ème opérateur fixe en termes de satisfaction des abonnés, SFR jugé “médiocre”

UFC-Que Choisir apporte sa pierre au débat sur le meilleur opérateur français et a dressé un classement des fournisseurs d’accès à internet nationaux. Free s’en sort très bien, devancé uniquement par Sosh.

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir a publié une nouvelle enquête de satisfaction des abonnés fixe en France, se basant sur plusieurs critères pour observer quel opérateur récoltait les meilleures notes de ses abonnés. Au total, 84% des abonnés sont satisfaits des services offerts par leur FAI, mais les résultats sont assez disparates selon les opérateurs.

L’association de consommateurs donne plusieurs critères avant d’établir un indice global : couverture du réseau, qualité des appels, qualité de navigation internet, service client ou hotline technique, informations sur les changements de tarifs ou d’offres et enfin le rapport qualité prix. Ainsi, le premier opérateur avec le meilleur taux de satisfaction est Sosh. La marque low-cost d’Orange affiche un taux de satisfaction de 92%. Si les abonnés ont trouvé le rapport qualité prix “médiocre”, le reste des critères oscille entre très bon et bon.

Free est deuxième, malgré le fait que son rapport qualité-prix soit jugé bon et que sur les autres critères, il affiche le même nombre d’étoiles que son concurrent. La moyenne des notes positives a donc dû être moins élevé que chez Sosh. Viennent en suite Orange, avec une bonne satisfaction, Bouygues Telecom et Red by SFR affichent pour leur part une satisfaction des abonnés assez moyenne, mais c’est chez SFR que le bât blesse : la satisfaction globale s’arrête à “médiocre”, avec un rapport qualité-prix jugé “mauvais” y compris sur ses offres low-cost. À titre de comparaison, si Orange affiche un taux de satisfaction de 92%, chez SFR, il est de 67%.

Source : UFC-Que Choisir, numéro du 1er mai 2024

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox