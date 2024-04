Abonnés Freebox et Free Mobile 5G : Free enrichit une fois de plus son catalogue de films et séries gratuits

Au programme cette semaine sur OQEE Ciné : un thriller marseillais, John Travolta en génie du vol d’oeuvre d’art, le duo mythique Antonio Banderas et Salma Hayek ou encore l’intégrale de Master of Sex. Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce vendredi 12 avril, de nouveaux films font leur apparition sur OQEE Ciné, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports. Free présente les nouveautés, lesquelles resteront au catalogue pendant 2 ans : Dans le thriller implacable Marseille, de guerre lasse, Jalil Lespert est de retour après plusieurs années à se faire oublier dans la Légion étrangère. Mais la tension est toujours à son comble entre le clan des Algériens et la Mafia Corse, dont la soif de vengeance est intarissable. Dans L’Affaire Monet,John Travolta incarne un faussaire de génie qui prépare le coup du siècle avec l’aide de son père et de son fils : voler une toile de maître en la remplaçant par un faux indétectable. Et leur plan a intérêt à réussir, car sa vie en dépend. Cartels, guitare et cadavres à gogo dans la saga Desperado 1 & 2. Antonio Banderas interprète le mystérieux tueur El Mariachi, qui mène à bien sa vengeance impitoyable avec l’aide de la bomba latina Salma Hayek et des guests stars comme Johnny Depp, Quentin Tarantino, Mickey Rourke, Eva Mendes… Inspiré d’une BD de Manara, le film d’animation La Légende de Parva nous entraîne dans l’incroyable aventure d’une jeune fille de 17 ans qui se découvre un pouvoir extraordinaire et part à la recherche de la vérité de ses origines. Avec les voix d’Isabelle Carré, Ludivine Sagnier, André Dussolier et Irène Jacob. Pas pour les enfants : l’intégrale de la série Masters of Sex est disponible sur OQEE Ciné. L’histoire vraie de Masters & Johnson, les premiers sexologues à ouvertement parler de libido dans les années 60. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox