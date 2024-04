Free améliore l’expérience utilisateur de son application Freebox Files sur iOS

La gestion des téléchargements s’améliore en version bêta sur iOS pour l’application de stockage et de partage de fichiers de Free.

Dans une nouvelle version bêta 1.7 disponible sur iOS via TesFlight, l’application Freebox Files devient fait évoluer la section téléchargements. Pour ceux qui ne le savent pas, cette application permet de lancer des téléchargements de vidéos (torrent, lien magnet), musiques, photos, textes depuis un smartphone. Il est désormais possible de “sélectionner plusieurs téléchargements en cours ou terminés et de les supprimer plus facilement”, indiquent les développeurs. Par ailleurs, les abonnés Freebox peuvent à présent consulter et gérer leurs traqueurs torrent depuis la vue détail d’un téléchargement. La version grand public est attendue dans les tous prochains jours.

Développée par l’opérateur, Freebox Files a été lancée en octobre 2022. Cette app transforme votre Freebox en un véritable centre de stockage et de partage de fichiers accessible à tout moment. Sa fonction première est d’offrir un accès direct et simplifié à l’ensemble des fichiers stockés sur le disque dur de la Freebox ou sur un dispositif de stockage externe rattaché à celle-ci. Les abonnés peuvent notamment ajouter et lire des fichiers, et donc sauvegarder leurs photos et vidéos automatiquement sur le disque, et ainsi les retrouver à tout moment, cela évite tout problème de stockage sur votre smartphone.

Un outil de partage de contenus avec les proches est aussi intégré et c’est à vous de choisir la durée souhaitée. D’autres fonctionnalités sont de la partie comme un lecteur vidéo et de musique.

