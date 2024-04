Forfaits fixe et mobile : 40% des abonnés ont subi une hausse de tarif en un an

D’après un questionnaire envoyé par UFC-Que Choisir à ses lecteurs, 40% des Français ont subi une augmentation de tarif de leur offre fixe ou mobile au cours de 12 derniers mois.

Orange, SFR et Bouygues ont pris l’habitude d’appliquer des hausses imposées de leurs forfaits mobiles ou de leurs box internet. Récemment, des abonnés Bbox ont d’ailleurs reçu un mail les informant d’une hausse de 2% du prix de leur abonnement. La pratique est légale et si les opérateurs justifient cela par l’explosion de leurs charges (énergie, équipement…), la pillule a du mal à passer chez les consommateurs.

“Si l’on met de côté de Free, qui n’a pas touché à ses tarifs, tous les grands opérateurs ont revu à la hausse leurs forfaits” assène UFC-Que Choisir. Si SFR et Red ont été “moins gourmands que les autres”, avec une majoration de 99 centimes par mois maximum, chez Orange, on pouvait compter une hausse de 1 à 2€ selon les offres et chez Bouygues, cela pouvait atteindre 4€ pour certaines offres couplées. L’association de consommateur a dont interrogé ses abonnés sur leur situation vis-à-vis de leurs opérateurs et de ces hausses. Sur les 10 230 personnes ayant répondu au questionnaire, le résultat est sans appel : 40% des sondés affirment avoir subi une augmentation de leur forfait au cours des 12 derniers mois.

Sur le fixe, l’augmentation de tarif représente en moyenne 7% du prix de l’abonnement total, contre 13% pour les forfaits mobiles. Et difficile de résilier pour passer ailleurs alors que les tarifs sont de plus en plus élevés pour les nouveaux abonnés aussi, explique l’UFC-Que Choisir. D’autant que les offres sont de plus en plus “conçues pour retenir le client”, avec des services supplémentaires qui manqueraient aux abonnés s’ils quittaient leur opérateur (stockage cloud, adresse de messagerie…). “Grace à toutes ces augmentations, les opérateurs ont réussi leur pari : récupérer une partie des marges qu’ils avaient perdues depuis l’arrivée de Free sur le marché” assène l’association de consommateur.

Source : UFC-Que Choisir, numéro du 1er mai 2024

