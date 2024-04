Free Mobile top 5 des opérateurs mobiles avec la meilleure satisfaction chez UFC-Que Choisir

S’il “ne faut pas hésiter à quitter les marques classiques” pour trouver les forfaits mobiles les moins chers, Sosh et Free Mobile restent assez bien placés dans la dernière enquête satisfaction d’UFC-Que Choisir.

S’il est plus difficile de trouver des opérateurs alternatifs pour les box, les solutions ne manquent pas concernant les forfaits mobiles. Prixtel, Réglo mobile, Cdiscount Mobile et consorts peuvent en effet être des marques qui vont proposer des offres alléchantes en termes de contenus et de tarifs pour une qualité de service convenable, puisqu’ils utilisent les réseaux dOrange, SFR ou Bouygues Telecom.

L’association de consommateur UFC-Que Choisir dévoile les résultats de sa dernière enquête de satisfaction mobile, sur un marché où le montant moyen de l’abonnement mensuel est de 14€/mois. Sans surprise, les marques proposant les offres les moins onéreuses sont particulièrement bien notées, la première place du classement revenant à Réglomobile avec 97% de satisfaction et de très bonnes notes sur la couverture du réseau, qualité des appels, navigation internet et rapport qualité-prix. Cependant, des marques classiques arrivent à se glisser dans le haut du classement, c’est notamment le cas de Sosh, qui affiche un bon rapport qualité prix et une qualité de service jugée très bonne, mais aussi de Free Mobile. Avec une satisfaction globale “très bonne” et de bonnes notes sur le service client et l’information sur les changements de tarifs ou d’offres, l’opérateur de Xavier Niel reste très apprécié.

Sans vraiment de surprise, SFR et sa marque RED sont les opérateurs avec le moins bon taux de satisfaction, atteignant “moyen” pour l’opérateur au carré rouge. On peut cependant noter que la majorité des opérateurs sont à minima jugés bons par leurs abonnés.

Source : UFC-Que Choisir, numéro du 1er mai 2024

