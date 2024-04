Abonnés Freebox et Amazon Prime : téléchargez gratuitement deux nouveaux jeux PC

Deux nouveaux jeux proposés qui vous feront plonger au choix dans un conte de fée ou dans un univers de science-fiction.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, trois nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant 33 jours et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Dans Rose Riddle : The fairy tale Detective, aidez Rose Riddle à résoudre le mystère de la disparition de ses parents et à découvrir les secrets de son passé lors d’un voyage sauvage et merveilleux à travers un royaume de conte de fées.



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Une toute autre aventure vous est proposée dans Dexter Stardust: Adventures in Outer Space. Voici le synopsis : L’espace ! Quand les Vreesians, habitants de la menaçante planète X, ont envoyé une flotte de robots détruire toute vie sur Terre, Dexter Stardust s’en est tiré de justesse. Aujourd’hui, vingt ans plus tard, un homme mécanique de la 10e planète cherche à communiquer à Dexter un message très important : il est la clé pour sauver à la fois les humains et les Vreesiens. Incarnez Dexter Stardust, un passionné de tacos, et embarquez avec son amie Aurora dans l’aventure de leur vie pour découvrir le mystère du robot de la planète X ! A noter que ce jeu a déjà été offert auparavant, il est donc possible qu’il soit déjà intégré à votre bibliothèque Amazon Games.



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox