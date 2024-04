Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la nouvelle Freebox Pop arrive chez vous, un forfait devient plus cher

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Abonnés Freebox Ultra, il est temps de redémarrer votre serveur. Free a déployé une nouvelle mise à jour 4.8.8. Pas de grandes améliorations à noter, ce firmware corrige plusieurs bugs. notamment sur la stabilité SMB à la suite de crashs rencontrés. Des problèmes d’affichage dans Freebox OS sont également résolus (GHz au lieu Ghz, et erreur de documentation API VM). Plus d’infos…

Freebox- Espace Abonné : une nouvelle page des factures Freebox est à présent disponible sur l’application officielle Android et iOS dédiée aux abonnés fixe de l’opérateur. Plus d’infos…

Les chaînes BBC Entertainment et Wataa ont été retirées de Freebox TV. Elles étaient disponibles en option. Plus d’infos…

Oqee Ciné s’enrichit de nouveaux films gratuits dont 6 avec Jeff Bridges, disponibles pendant 2 ans pour les abonnés Freebox et Free Mobile premium. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : trois nouveaux jeux PC sont disponibles en téléchargement gratuit, comme Black Desert, Chivalry 2, et Faraway 2 : Jungle Escape. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : nouvelle promo sur une Smart TV 4K OLED avec 300€ d’économies. Plus d’infos…

La nouvelle Freebox Pop WiFi 7 débarque déjà chez de premiers abonnés, son visuel et ses changements sont dévoilés. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile augmente de 1 euro le prix de son forfait Série Free (10,99€/mois pour 140 Go de data). Plus d’infos…

La couverture 4G de Free Mobile fait désormais jeu égal avec celle de SFR et Bouygues Telecom sur le terrain, Orange numéro 1. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Nouveau serveur Freebox Pop WiFi 7 : La version du firmware (4.8.8) est la même que celui de la Freebox Ultra, laquelle se différencie des autres Freebox. Plus d’infos…

En mars, Free a ouvert 3 nouvelles boutiques et annoncé plusieurs ouvertures à venir. Plus d’infos…

