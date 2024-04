Abonnés Freebox et Prime : trois nouveaux jeux PC sont disponibles en téléchargement gratuit

Des aventures de chevaliers à grande échelle et des énigmes sont au rendez-vous cette semaine grâce à votre abonnement Amazon Prime.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, trois nouveaux titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement jusqu’au 8 mai et y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Pour cette semaine, ce sont deux jeux se déroulant dans un univers médiéval qui vous sont proposés.

Black Desert est un MMO plein d’action avec un système de combat dynamique unique en son genre. Amusez-vous avec une multitude d’activités pratiques telles que la pêche, la cuisine, le commerce et l’artisanat à votre rythme. Vous pouvez également vous faire des amis pour la vie, laisser libre cours à votre imagination grâce au vaste système de personnalisation des personnages, participer à des combats PvP à grande et petite échelle, éliminer des boss et des monstres épiques, et bien plus encore ! La version comprends le jeu, bien sûr, mais aussi un ensemble d’équipement pour cheval Bellucian et un coffre de meuble précieux au choix.



Cette offre est assez particulière puisqu’elle doit être récupérée sous forme de codes sur votre page Prime Gaming. Il faudra ensuite se créer un compte Pearl Abyss sur https://www.playblackdesert.com. Allez ensuite dans la section “Boutique” puis “utiliser un code promo” et saisissez le code, il vous sera ensuite demandé de télécharger le client, puis de suivre les instructions pour accéder au jeux. Si vous voulez savoir comment récupérer votre contenu supplémentaire, rendez vous sur cette page.

Nominé pour le « Meilleur jeu d’action » par TGA, Chivalry 2 est un slasher multijoueur à la première personne inspiré des batailles épiques de films médiévaux. Les joueurs sont plongés dans l’action à chaque moment emblématique de l’époque, qu’il s’agisse d’affrontements à l’épée, de tempêtes de flèches enflammées, de sièges de châteaux tentaculaires et bien plus encore.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Échappez-vous des tous nouveaux temples de Faraway 2 : Jungle Escape qui regorgent de nouveaux défis et d’énigmes mystérieuses. Ce jeu d’évasion mettra sûrement au défi votre capacité à résoudre des énigmes. Suite de l’un des meilleurs jeux d’évasion jamais créés avec plus d’un million de joueurs ! Un jeu de puzzle d’évasion qui mettra complètement votre cerveau au défi, vous captivera et vous offrira des heures de divertissement incroyable. A noter, ce jeu a déjà été offert auparavant, il est ainsi possible que vous l’ayez déjà dans votre bibliothèque Amazon Games.





Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. Vous avez également accès à bien plusieurs autres jeux sur la page Prime Gaming, y compris Fallout 2.

