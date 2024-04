Oqee Ciné s’enrichit de nouveaux films gratuits et disponibles pendant 2 ans pour les abonnés Freebox et Free Mobile premium

Au programme cette semaine sur OQEE Ciné : une manipulatrice redoutable, un irrésistible couple comique – et romantique, une héroïne d’animation adorable et Mister cool.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce vendredi 5 avril, de nouveaux films vont fait leur apparition sur OQEE Ciné, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports. Free présente les nouveautés, lesquelles resteront au catalogue pendant 2 ans :

Jessica Chastain est la redoutable Miss Sloane, lobbyiste à Washington, experte en manipulation au service de ses clients. Engagée par les défenseurs des armes à feu, la belle s’engage dans l’affrontement le plus dangereux de sa carrière.

Jennifer Aniston et Adam Sandler forment un duo comique irrésistible dans Le Mytho. Un incorrigible menteur entraîne son assistante dans un imbroglio romantique… mais tel est pris qui croyait prendre. On se laisse enchanter par l’histoire merveilleuse de Yona, la légende de l’oiseau sans aile. L’adorable Yona rêve de voler et passe sa vie déguisée en pingouin, ce qui provoque la risée des autres enfants. Quand elle découvre un village de Gobelins, les petites créatures la prennent pour l’oiseau sans ailes, qui selon la légende doit les libérer de l’empereur des ténèbres. Une grande aventure pour une vaillante petite fille, à regarder en famille. Une programmation spéciale à regarder sans modération avec le plus cool des comédiens américains: Jeff Bridges. Le Dude himself en 6 films qui évoquent ses multiples facettes: la comédie dans Les chèvres du Pentagone, la SF romantique avec Starman, le thriller avec À double tranchant et Contre toute attente, l’émotion avec Fisher King et la romance avec Leçons de séduction.

