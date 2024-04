Les Français regardent d’abord le prix pour choisir leur box, une mauvaise nouvelle pour les Freebox Ultra et Livebox 7

D’après une enquête menée par le cabinet Deloitte, le prix reste le nerf de la guerre des offres télécoms fixe, 24% des Français jugent leur box trop chère.

Si la qualité de service n’est pas ignorée, le premier facteur pour le choix d’une box reste la capacité du porte-monnaie. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude publiée ce jeudi par un cabinet de conseil qui a sondé les consommateurs européens au sujet de leur connexion internet fixe. En France, le prix est donc la principale préoccupation et 24% des répondants ont affirmé que le tarif de leur abonnement était “trop élevé“, jugeant qu’il s’agissait d’un “problème” qui les “dérange le plus“.

D’autant que les prix des offres télécoms fixe ont tout de même tendance à augmenter ces dernières années, avec par exemple un passage à une période de promotion plus courte (6 mois) pour Orange, Bouygues et SFR. Si ce dernier est repassé récemment aux tarifs fixe, le prix des abonnements ont globalement progressé de 4%. Ainsi, des offres au tarif premium comme la Freebox Ultra ou la Livebox 7, dont les prix gravitent autour des 60€/mois, semblent assez en décalage par rapport aux attentes des consommateurs. Malgré cela, la France est l’un des pays ou l’accès à internet est le moins cher en Europe, avec 34.80€ en moyenne dépensés pour cela, contre 40€ en Allemagne, 38€ en Italie… L’Espagne propose un tarif en moyenne moins élevé, à 33€.

La qualité de service est également importante : un quart des personnes interrogées rencontrent des problèmes récurrents. Ce n’est pas si surprenant, le sujet notamment de l’entretien des réseaux, qu’il soit fait de cuivre ou de fibre est régulièrement abordé par les professionnels et l’Arcep tente fréquemment de faire bouger les choses pour une amélioration notable. Cependant, cette enquête montre qu’en matière de fiabilité et de stabilité de connexion, la France est très bien placée par rapport aux autres pays européens. 13% des sondés français affirment avoir un problème “au moins une fois par mois”, mais ce taux passe à 15% au Pays-Bas, 16% en Espagne et Belgique et 18% en Allemagne.

Source : La Tribune

