Le saviez-vous : Free permet à tous ses abonnés Freebox même Ultra de vite lui remonter n’importe quel bug et plus encore

Vous êtes impactés par un dysfonctionnement sur votre Freebox ou souhaitez suggérer une évolution aux développeurs de Free, c’est possible sur le bug tracker de l’opérateur.

C’est dans son ADN, Free met à contribution sa communauté fidèle, parfois très geek, afin d’améliorer ses services et corriger toute anomalie vérifiée. Disponible dans cette version depuis 2013, le bug tracker de Free permet à tous les abonnés de remonter les bugs rencontrés avec la Freebox directement aux développeurs. C’est aussi l’endroit où il est possible proposer des évolutions logicielles. Cet outil n’est par contre en aucun cas un outil d’assistance pour ses problèmes personnels, pour lesquels il faut contacter l’assistance de Free sur les réseaux sociaux, Whatsapp, au 3244 ou via Free Proxy.

Accessible à cette adresse, le bug tracker de l’opérateur permet de signaler des dysfonctionnements rencontrés sur toutes les Freebox de la V5 à l’Ultra en passant par la One, Delta, Révolution et Pop ou encore le répéteur WiFi, mais aussi sur les applications Freebox Connect et Files. Son mode de fonctionnement est assez simple, il suffit de se créer un compte et d’ouvrir une tâche en sélectionnant au préalable l’équipement concerné.

Vous pourrez alors signaler de manière précise une anomalie ou proposer une évolution aux développeurs Freebox. Afin d’affiner au mieux votre requête, une kyrielle de catégories est proposée, télévision, multi-TV, VOD, bouquets, enregistrement, Oqee, Netflix, Prime Video, myCanal/univers Canal, interface Android, télécommande, alimentation ou encore entrées/sorties (optique, ethernet, WiFi, CEC, bluetooth). L’intérêt de cet outil est aussi de retrouver toutes les tâches postées, qu’elles soient nouvelles, en cours de résolution ou confirmées. Il est également possible de rechercher un problème en particulier via des paramètres très avancés. Les développeurs Freebox peuvent ainsi directement répondre dans les commentaires de la tâche.

L’opérateur indique toutefois aux utilisateurs de privilégier le site assistance.oqee.tv pour les remarques concernant l’application OQEE sur d’autres supports. Très utile à l’opérateur, ce bug tracker lui permet de déployer plus rapidement des mises à jour correctives sur ses players et serveurs Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox