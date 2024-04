La couverture 4G de Free Mobile fait désormais jeu égal avec celle de SFR et Bouygues Telecom sur le terrain, Orange numéro 1

L’outil de speedtest nPerf dévoile aujourd’hui son baromètre de la couverture 4G/5G mesurée en France métropolitaine durant l’année 2023.

Avec 653 millions de mesures sur plus de 80 000 appareils différents récoltées par nPerf durant l’année, la plateforme entend proposer une étude de la couverture mobile 4G et 5G dans l’Hexagone. Pour son nouveau baromètre publié ce matin, nPerf explique avoir tenu compte à parts égales de la couverture géographique (couverture du territoire) et de la couverture de la population en mobilité, qui représente la couverture de la population (ayant installé l’application nPerf) dans les endroits où elle utilise son smartphone en mobilité. Le poids attribué à chaque parcelle du territoire n’est pas pondéré en fonction du nombre d’habitants comme le calculent les opérateurs dans leurs indicateurs de « couverture de la population », mais en fonction du nombre d’utilisateurs nPerf qui sont passés au moins une fois.

Ce baromètre a pour particularité d’utiliser des mesures de terrain, à l’opposé des chiffres communiqués par les opérateurs qui sont calculés à partir de simulations de couverture théorique via des modélisations mathématiques de la propagation des ondes en tenant compte des reliefs et de l’emplacement des antennes. La pondération de population couverte est faite grâce à une pondération des communes en fonction de la démographie.”Chaque méthode de calcul a ses avantages. Grâce à des calculs complexes et précis, les opérateurs fournissent des chiffres pertinents de couverture outdoor (à l’extérieur des bâtiments) et la couverture annoncée est contrôlée à posteriori par l’Arcep grâce à des campagnes de mesures ponctuelles” indique nPerf.

Ainsi, sur la 4G Free Mobile est désormais au coude-à-coude avec ses concurrents SFR et Bouygues Telecom, avec un indice de couverture respectif de 96.53%, 96.99% et 96.69%. Une bonne chose pour l’opérateur qui a longtemps été en retard sur le déploiement de son réseau 4G, puisqu’il s’est lancé en dernier sur le marché. Orange reste cependant leader incontesté sur l’ensemble des régions françaises avec un indice de couverture de 97.91%.

Un indice de couverture a également été calculé pour la 5G, même si ici le résultat est sans surprise : Free est en effet sacré numéro 1 sur ce plan, aidé par sa présence bien plus importante que ses concurrents en termes de sites disponibles. Réseau plus récent oblige, on note des disparités bien plus importantes sur cette technologie, avec un indice de couverture de 56.78% chez Free Mobile, contre 49.55% chez Bouygues Telecom et 46.95% chez SFR. Orange quant à lui est largement dernier avec un indice à 37.70%.

On peut par ailleurs noter que si Free est leader dans la plupart des régions françaises, Bouygues Telecom décroche tout de même la première place dans quatre d’entre elles, à savoir la Bretagne, le Pays de la Loire, la Corse et la région PACA. A l’exception de l’ile de Beauté, Free Mobile est cependant second sur ces régions.

