Iliad-Free : une mobilisation importante pour l’égalité femmes-hommes, des actions et des résultats

La féminisation des métiers techniques et technologiques et la lutte contre les stéréotypes de genre ont été au coeur des débats durant tout le mois de mars chez Free.

“Les équipes RH et RSE du Groupe en France ont organisé des conférences, des ateliers de sensibilisation, des modules d’e-learning et des temps d’échanges. Sarah Ourahmoune, ancienne boxeuse olympique et actuelle vice-présidente du Comité Olympique français est venue ouvrir le « Mois de l’Egalité Femmes-Hommes » avec une intervention exceptionnelle, qui lui a permis de partager son parcours et des clés pour développer sa carrière”, apprend-on.

Pour la deuxième année consécutive, Free a organisé le « Mois de l’Egalité Femmes-Hommes ». Ses actions sont déployées autour de trois enjeux majeurs : la féminisation des métiers techniques et technologiques, la lutte contre les stéréotypes de genre et, enfin, la promotion du développement professionnel.

Dès le 1er mars, et la publication de son Index Egalité Femmes-Hommes, le groupe Iliad s’est mobilisé comme l’année dernière durant tout le mois. “Car l’égalité dans le milieu professionnel est un enjeu majeur, partagé par tous ses collaborateurs. Sur toutes ses géographies, en France, Italie et Pologne, des actions ont été lancées pour continuer de sensibiliser toutes et tous et faire de chacune et chacun un allié de l’égalité” a-t-il annoncé le 2 avril 2024.

Un premier « Sourcathon » a également été organisé, “visant spécifiquement à attirer plus de profils féminins dans nos métiers de la Tech ! Durant une demi-journée, nos responsables de recrutement se sont réunis pour contacter un maximum de candidates potentielles sur les postes à pourvoir actuellement chez Free et dans nos filiales”.

En Pologne, Play a déployé plusieurs activités tout au long du mois avec pour objectif de construire un plan d’action ambitieux en matière d’égalité. “Les collaborateurs ont ainsi été invités à participer à une conférence autour de plusieurs questions comme comment construire un environnement de travail sain pour toutes et tous, comment lutter contre les stéréotypes de genre et ainsi permettre à chacune et chacun d’être des alliés de l’égalité.

En Italie, Iliad a lancé ces derniers mois, “un large éventail d’initiatives visant à créer un engagement fort en termes d’égalité entre les hommes et les femmes”. Le comité DE&I (Diversity, Equality & Inclusion) a été créé lequel a pour but de soutenir et de développer des initiatives internes et externes susceptibles de renforcer la qualité de l’environnement de travail. En avril, ce groupe de travail se concentrera sur deux enjeux : l’égalité professionnelle et l’inclusion. “Une formation obligatoire pour tous les collaborateurs sur les questions de genre et de diversité, en présentiel et distanciel, a été lancée durant l’année”. Plusieurs partenariats ont par ailleurs été noués notamment avec ELLE Active, l’événement organisé par le magazine ELLE visant à encourager l’empowerment féminin.

Index de l’Egalité femmes-hommes : une note consolidée de 90/100 pour Iliad

En 2023, le Groupe iliad a enregistré sur son Index de l’Egalité femmes-hommes une note consolidée de 90/100 pour l’ensemble de ses activités en France. “Ce score élevé confirme la solidité de la politique du Groupe iliad en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. On notera que plus de 90% du périmètre éligible obtient un score supérieur à 85 points. Grâce aux efforts continus menés par le Groupe, nous enregistrons un maximum de points sur 2 indicateurs : les salariées augmentées au retour d’un congé maternité et les écarts de promotion”, a fait savoir le 1er mars la maison-mère de Free.

Le groupe enregistre également de bons scores sur l’indicateur « Écart de rémunération » qui est stable ou en hausse sur 4 de ses périmètres d’activité représentant 73% des effectifs éligibles ainsi que sur l’indicateur « Écarts d’augmentations individuelles » sur lequel 95% du périmètre éligible obtient le maximum de points.

Le Groupe iliad compte depuis 15 ans soit avant l’entrée en vigueur de la loi Copé, “un nombre important de femmes dans ses instances dirigeantes, qu’il s’agisse de son Conseil d’Administration (44%) ou de son Comité Exécutif (40%).”