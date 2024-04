Palmarès des entreprises préférées des Français : Orange dégringole mais devance toujours Free

Orange perd 7 places au classement des entreprises préférées des Français réalisé par l’Ifop. De son côté, Free s’améliore mais n’arrive pas à se hisser à la hauteur de son rival dans le coeur des foyers.

Exit l’écologie, c’est le pouvoir d’achat et les critères économiques qui font la différence cette année chez les Français. Dans un nouveau palmarès des entreprises préférées des Français réalisé par l’institut Ifop pour le JDD, c’est Decathlon qui s’adjuge la première fois pour la 4e fois consécutive (note de 12,23/20), devançant Peugeot, Leroy Merlin, EDF et Renault. Symbole d’une inflation record impactant les prix de l’alimentation, toutes les enseignes de la grande distribution alimentaire voient aussi leur note reculer comme Intermarché, Carrefour, Auchan et surtout Leclerc qui perd sa 3e place pour tomber au 7e rang.

Si les entreprises de luxe remontent significativement au classement, la SNCF accuse la plus forte chute, “victime des grèves et de différentes polémiques, notamment autour de ses contrôleurs, elle perd 26 places et se retrouve en 43” position“, annonce le JDD. Du côté des télécoms, Orange perd des points aux yeux des Français, l’opérateur historique a augmenté ses prix sous couvert de l’inflation et a perdu plus de 100 000 abonnés sur les box en 2023, il se classe désormais au 23e rang (-7 places) avec une note de 10,53/20. Le groupe devance toutefois Free qui arrive en 37 positions (+2) avec une note de 9,92/20. Pourtant il est le seul opérateur à ne pas avoir touché à ses tarifs. Son image de marque est aujourd’hui jugée moins attrayante que celle d’Orange dont le sentiment de qualité supérieure l’emporte. De son côté, SFR n’apparaît pas dans le top 50 alors que Bouygues Telecom est compris dans les performances de sa maison-mère le groupe Bouygues qui s’est classé 28e (+6).

Cette étude a été menée du 22 février au 5 mars auprès d’un échantillon de 3 007 personnes représentatives de la population française majeure. Une liste de 77 entreprises françaises a été soumise aux personnes interrogées. Pas moins de 6 critères ont été jugés, la performance, la responsabilité environnementale, l’innovation, le statut, l’utilité et l’attractivité (l’envie d’y travailler).

