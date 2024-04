La nouvelle Freebox Pop WiFi 7 débarque déjà chez de premiers abonnés, son visuel dévoilé

Découvrez en images le nouveau serveur 100% fibre de la Freebox Pop et son bouton marche/arrêt. Le câble RJ45 fourni a changé.

Lancé discrètement la semaine dernière, le nouveau serveur WiFi 7 de la Freebox Pop est pour le moment disponible uniquement pour les nouveaux abonnés fibre. Les clients actuels pourront bientôt précommander l’appareil alors que ceux disposant en fibre d’une Freebox Révolution ou mini 4K auront également la possibilité de migrer à court terme. Certains non-abonnés Free attendaient avec impatience la commercialisation de ce nouveau serveur, dans les cartons depuis début février, afin de quitter leur FAI pour rejoindre Free.

C’est le cas de Jérémy qui s’est empressé de s’abonner. Moins de 4 jours après sa souscription, ce nouvel abonné a reçu sa nouvelle box, l’occasion pour lui de nous faire parvenir les premiers visuels. On découvre ainsi le nouveau bouton ON/OFF ainsi que la disparition du port DSL au dos, à gauche, et le replacement de l’alimentation laquelle était située au dessus des ports Ethernet dans les précédentes versions.

Selon ses premières constatations, le câble RJ45 fourni a changé : “il n’est plus celui de catégorie 5E que j’observais sur les déballages de précédentes Pop. Il est identique à celui que je vois sur celui de l’Ultra (avec les mêmes motifs sur le câble au toucher) ; la catégorie n’y figure toujours pas. La longueur, bien qu’elle doive suffire à la majorité des abonnés, est insuffisante pour moi et je doute de sa durabilité, ainsi que sa résistance aux interférences”, note-il. Pour le reste, pas d’autres changements à première vue, on retrouve le port SFP réservé à la fibre et ports Ethernet RJ45 ( 2x 1 Gbit/s et 2,5 Gbit/s).

Cette nouvelle offre Freebox Pop 100% propose ainsi du WIFi 7 bridé à 2,2 Gbit/s en faisant l’impasse sur la bande 6 GHz, il s’agit donc d’une version Bi-band (2,4 Ghz et 5 GHz). Pas moins de 64 appareils peuvent être connecté en simultané à a box, laquelle embarque également le mode veille profonde de la Freebox Ultra. Le prix ne change pas, il faudra compter 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois. Un forfait Free Mobile data illimité est proposé à 9,99€/mois, Amazon Prime est offert pendant 6 mois, Disney+ sans pub pendant 3 mois. Enfin, un répéteur WiFi 7 est inclus sur demande.

