Les ventes de fibre optique “made in France” diminuent, la filière fustige la concurrence étrangère

Les industriels français de la fibre optique, notamment le Sycabel ( Syndicat professionnel des fabricants de fils et câbles électriques et de communication) fustigent la concurrence apportée par l’Asie grâce à de nouvelles usines ouvertes récemment sur le territoire européen.

Si en 2022, 13.6 millions de kilomètres de fibre étaient vendus par la filière française, cette année les ventes se sont arrêtées à “seulement” 10 millions de kilomètres. Ce sont en effet les chiffres avancés par le Sycabel, représentant des industriels.

Même si le grand chantier de la fibre touche à sa fin, avec plus de huit français sur dix qui peuvent accéder à la fibre, l’ampleur du recul des ventes (32%) reste inattendu. Pour la filière, c’est dû à une hausse des importations, avec des achats auprès de fabricants asiatiques. Ces derniers ont ouvert des usines eu Europe, notamment suite à une action de la filière pour réduire l’importation provenant directement d’Asie qui a entraîné une multiplication par deux des droits anti-dumping sur les câbles à fibre optique provenant de Chine.

En effet, pour le Sycabel, l’installation de nouvelles usines par les géants indiens, coréens et chinois sur les territoires polonais, italiens ou espagnols est une réponse directe à cette mesure. Et ces usines font ainsi directement concurrence à Acome ou Prysmian, qui a récemment fermé son usine à Calais par exemple. Le Sycabel entend alerter le gouvernement sur la situation, mettant en avant un enjeu de souveraineté. D’après le syndicat, les opérateurs ont toujours besoins de câbles pour terminer leurs déploiements ou entretenir leurs infrastructures et avec la montée de certains usages, les réseaux risquent de devoir être densifiés avec davantage de câbles.

Source : La Tribune

