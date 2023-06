La fibre optique made in France peut se réjouir, on vous explique pourquoi

Victoire pour les fabricants de fibre optique en Europe. L’UE lance un second combat face aux industriels chinois. Les taxes appliquées pourront s’élever désormais à plus de 60%.

Ils envahissent depuis des années le marché européen avec une stratégie bien huilée, vendre leur fibre optique 20 à 30% moins chère aux opérateurs télécoms, au détriment de la qualité. Pire encore, les fabricants chinois exportaient en masse en 2019, poussant certains industriels à arrêter leur production quelques temps avant que la Commission européenne n’aille dans leur sens en 2021 avec la mise en place de droits anti-dumping comprenant des taxes. Mais rien à faire, la fibre optique chinoise a continué d’affluer sur le Vieux Continent, à des prix encore moins élevés, les fabricants du pays du Milieu ont alors été notamment soupçonnés d’avoir pallié les droits de douane par une production décuplée afin de faire baisser le coût unitaire de la fibre.

Afin de faire face à ce marché baissier, Bruxelles tranche une fois avec un doublement des taxes à l’importation. Précédemment fixées entre 14,6 % et 33,7 %, celles-ci pourront grimper jusqu’à plus de 60 %. De quoi permettre aux fabricants de fibre européens et français comme Acome, Nexans, et Prysmian de respirer, eux qui ont été très fortement impactés par la flambée du prix de l’énergie en marge de la guerre en Ukraine.

Très réactifs, les fabricants chinois ont déjà trouvé une parade pour éviter les frais de douanes en s’emparant de câbleries en Espagne et en Pologne dans le but de produire sur place, directement sur le sol européen.

Source : Les Echos

