Le succès interplanétaire de 2022 débarque en exclusivité chez Canal+, accessible sur les Freebox

A peine 6 mois après sa sortie au cinéma, Avatar : La Voie de l’Eau sera diffusé pour la première fois en France aujourd’hui, en exclusivité sur Canal+.

13 ans, c’est le temps qu’il aura fallu attendre pour enfin revoir Jake Sully et Ney’tiri sur grand écran. 6 mois c’est le temps que les abonnés Canal+ auront attendu pour profiter en exclusivité et en illimité de Avatar : La Voie de l’Eau.

Grand vainqueur de la nouvelle chronologie des médias, Canal+ est autorisé à diffuser les films six mois après leur sortie en salles et peut également en conserver l’exclusivité durant 9 mois. Grâce à un accord avec Disney annoncé en mai, la chaîne cryptée va diffuser les films produits par le géant américain six mois après leur sortie donc, avec comme premier événement important la diffusion du second opus d’ Avatar ce 14 juin à 21h06.

Le film de James Cameron sera également disponible en replay sur myCanal. Les abonnés Freebox et des autres opérateurs disposant d’un abonnement Canal+ pourront donc s’extasier une nouvelle fois devant le plus gros succès au box office mondial de 2022 et le troisième de tous les temps, mais cette fois sur leur canapé ou dans leur lit. C’est en tout cas l’événement du mois sur Canal+.

Et pour les moins de 26 ans désireux de ne pas louper ça, Canal+ propose encore son offre Rat+ à 19.49€ par mois sans engagement avec toutes les chaînes linéaires de la filiale de Vivendi dont Canal+ mais aussi Netflix, Disney+, Paramount+, Canal+ Séries et Apple TV+.

