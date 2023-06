Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Bouygues fait sensation, le haut-débit étendu chez Free…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

12 juin 2009 : l’Hadopi voit le jour

Un anniversaire pour un dispositif qui a résolument échoué. La lutte contre le piratage en P2P made in France a été initiée par Nicolas Sarkozy en créant l’Hadopi, un acronyme bien connu des internautes qui signifie “Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet”. Cette autorité n’est d’ailleurs pas seulement rejetée par les “pirates” du web, Free a également longtemps rejeté l’Hadopi en lui mettant des bâtons dans les roues. Elle a depuis disparu, fusionnant avec le CSA pour donner l’Arcom.

14 juin 2017 : Free vous fait voyager avec encore plus de data

Voyage, voyage ! Free annonçait le 14 juin 2017 proposer le plus grand fair use en roaming dans un forfait à moins de 20€/mois. En effet, depuis le 14 juin 2017, les abonnés Free Mobile bénéficient dans le forfait le plus onéreux de 25 Go/mois d’internet mobile (à l’époque en 3G) utilisables depuis 35 pays. La liste a depuis bien évolué pour atteindre plus de 70 destinations aujourd’hui, avec la 4G bien sûr.

17 juin 2005 : Free étend l’accessibilité à l’ADSL

Petit bond de dix-huit ans en arrière. L’époque où seule l’ADSL était possible pour du haut débit. Free a alors décidé de s’adresser aux personnes n’étant pas éligibles à cette technologie en proposant, le 17 juin 2005, le READSL-2. Cette alternative permettait d’améliorer l’éligibilité du haut débit en prolongeant la portée des signaux. Grâce à ceci, les abonnés bénéficiaient d’une offre internet d’au moins 512 kbit/s en réception le tout pour le même prix que les abonnés Freebox ADSL.

Pour rappel, voici à quoi ressemblaient les offres Free à l’époque

17 juin 1921 : Premier essai du Bélinographe, l’ancêtre du fax

Plongeons dans les années 20, à la station La Fayette près de Bordeaux où le premier test du “téléstéréographe” est effectué. Fruit du travail d’Edouard Belin, cet appareil visait à convertir l’épaisseur d’une image ou d’un texte en signal électrique et de transmettre ce signal pour récupérer le document ailleurs par simple transmission électrique. Vous l’aurez compris, il s’agit de l’un des précurseurs du fax (ou télécopieur) qui était essayé pour la première fois le 17 juin 1921. L’appareil prendra le nom de son inventeur pour devenir le “bélinographe” et sera tout d’abord utilisé par la presse, notamment le journal le Matin qui sera le premier à utiliser un service de bélinographie régulier.

Voici pour l’occasion une petite vidéo explicative sur le bélinographe

17 juin 2014 : Bouygues lance la 4G+ en France

Le premier opérateur à proposer commercialement la 4G+ en France fut donc Bouygues Telecom, le 17 juin 2014. Pour rappel, la 4G+ consiste en une agrégation de ressources radio sur plusieurs porteuses au profit d’un seul utilisateur. Cela permettait donc au réseau mobile de proposer de meilleures performances et Bouygues fut le premier à proposer cette technologie, le réseau a bien évolué depuis, sans parler de la 5G, on compte maintenant sur la 4G++.

18 Juin 2012 : Bouygues lance sa Bbox Sensation

6 mois après sa présentation, Bouygues Telecom lance enfin sa Bbox Sensation le 18 juin 2012, après un développement long de 24 mois. Une première offre Premium pour l’opérateur, disponible en ADSL et Fibre avec une particularité pour les abonnés fibre : la box est contenue en un seul boîtier, surnommé OneBox.

Nouvelle interface en Flash, avec la HD, un service de jeux dans le cloud et un autre de VOD… Le tout pour 37.90€/mois. Une offre résolument concurrentielle mais qui disparaîtra cependant quelques années plus tard, remplacée par la “Bbox ultym”.

18 juin 2012 : Universal Music Mobile change de nom

Souvenez-vous de ce MVNO (opérateur mobile virtuel) : Universal Music Mobile. Lancée en septembre 2001, cette marque issue d’un partenariat entre Universal Music et SFR avait été rachetée 3 ans plus tard par Bouygues Telecom. Après plusieurs années avec ce nom, Bouygues a décidé de le changer le 18 juin 2012 pour “Forfaits Bloqués Bouygues Telecom”, un nom pour le moins concis (qui a dit moins original ?).

Et voici pour l’occasion la pub culte, venez chercher bonheur chez Univers Freebox!

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox