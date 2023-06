Sabotage : 10 personnes condamnées pour avoir mis le feu à une antenne mobile

L’incendie d’un pylône de TDF a coûté cher à ces 10 personnes, la plupart ayant été condamnée à huit mois de prison avec sursis.

Une action de sabotage remontant au 24 août 2019 dans la commune de Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. À cette date, les pompiers ont dû intervenir vers une heure et demie du matin pour endiguer un incendie de l’antenne-relais TDF située non-loin de la commune. Une enquête est alors ouverte et une analyse de téléphones portables a permis l’arrestation de 9 personnes avec des mises en examen pour destruction de biens appartenant à autrui.

Tous ont alors admis avoir participé à une réunion la veille de leur action chez la personne l’ayant élaborée. La personne accusée de complicité à été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et le reste a écopé de 8 mois et tous doivent verser des dommages et intérêts à hauteur totale de 169 000€ à TDF. L’action avait en effet privé de réseau mobile et de télévision plusieurs dizaines milliers de personnes.

Source : France Bleu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox