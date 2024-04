4G, 5G, où en est le déploiement des réseaux mobiles en France ? L’Arcep vous dit tout

L’Arcep a mis à jour les données de couverture mobile sur son site web et sur ses diverses cartes, présentant l’état du réseau à la fin de l’année 2023.

Les informations de l’Arcep sont désormais plus pertinentes, le régulateur ayant mis à jour ses divers outils et observatoires du déploiement du réseau mobile avec les données du deuxième semestre 2023. C’est notamment le cas pour la carte “Mon réseau mobile” qui indique la présence des divers opérateurs à travers le territoire. Si sur la 4G, le taux de couverture de la population dépasse 99% pour tous les opérateurs, on peut cependant noter que seulement 92% de la surface de l’Hexagone est couverte chez Free Mobile, contre 95% chez la concurrence.

Quid de la 5G ? Au 31 décembre 2023, l’Arcep dénombre près de 50 000 sites 5G sites équipés en 5G en France métropolitaine dont 28 324 sites en bande 3,5 GHz. On peut noter également que les opérateurs ont déployé au total 2656 nouveaux sites sur le dernier trimestre de l’année, dont 935 ont été déployés par Orange, 893 par SFR, 626 par Free Mobile et 202 par Bouygues Telecom. A titre d’indication, l’Arcep a également publié une cartographie des sites 5G ouverts commercialement par chaque opérateur. Sans surprise, Free reste ainsi leader, grâce à l’utilisation de la bande fréquence 700 MHz.

Les cartes départementales de couverture mobile 2G et 3G ont également été mises à jour. Ces dernières incluent des informations sur la couverture voix/SMS à l’intérieur des bâtiments, la couverture sur les axes routiers et ferrés… Ce fut aussi l’occasion pour l’Arcep de remettre au goût du jour les chiffres de la page de suivi du New Deal mobile, soit des engagements des opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires.

Dans le cadre de cet accord, les opérateurs se voient indiquer des sites ou des zones à couvrir en 4G dans un certain délai depuis 2018, ce qu’on appelle le dispositif de couverture ciblée. Actuellement 2760 sites ont été mis en service et 228 sont en attente de déploiement. Au total, il reste encore 1530 sites à mettre en service dans les 24 prochains mois. À noter par ailleurs, les zones identifiées ainsi que les sites mis en services peuvent être consultés sur “Mon réseau mobile”. L’Arcep indique également le taux de couverture des axes de transports.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox