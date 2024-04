Free lance une nouvelle mise à jour de son application Freebox – Espace Abonné avec une évolution

Une nouvelle page des factures Freebox est à présent disponible sur l’application officielle Android et iOS dédiée aux abonnés fixe de l’opérateur.

Après avoir intégré la messagerie vocale de votre ligne fixe ainsi que la liste des boutiques Free proches de chez vous, Free déploie une nouvelle mise à jour de son application Freebox – Espace Abonné sur iOS (1.9.0). Les développeurs annoncent avoir intégré une nouvelle page des factures Freebox pour plus de clarté, à retrouver en cliquant sur l’icône Abonnement dans le menu en bas de l’écran.

Vous retrouverez les mêmes informations, à savoir vos dernières factures et celles des trois dernières années ainsi qu’un guide à la lecture de ses dernières pour mieux les comprendre. Seule la présentation change en attestent ces visuels avant/après.

La page Factures Freebox avant et maintenant

L’application Freebox – Mon Espace Abonné permet à tout moment de gérer et comprendre ses factures, de vérifier et modifier ses informations personnelles, ou encore d’accéder à ses codes Wi-Fi. La rubrique Assistance permet d’accéder à Free Proxi et ainsi discuter avec un conseiller de proximité par messagerie. Il est également possible d’acheter une Smart TV Samsung, souscrire au niveau système d’alarme Qiara ou de commander un répéteur WiFi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox